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Фанаты "Градусов" шокированы появление Бузовой в клипе

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Группа опубликовала анонс клипа "Здорово, великолепно": в главной роли снялась начинающая певица. Поклонники "Градусов" тизер не оценили.

Два дня назад на своей официальной странице в инстаграме популярная российская группа "Градусы" опубликовала анонс к клипу на песню "Здорово, великолепно". Ролик, премьера которого запланирована на середину мая, посмотрели уже 360 тысяч человек.

Судя по тизеру, главная роль в клипе досталась известной телеведущей и начинающей певице Ольге Бузовой.

Однако фанаты "Градусов" такой жест парней не оценили. Пользователи сети то и дело пишут гневные комментарии: Бузова уже надоела. А также интересуются: зачем группа вообще пригласила девушку в свой клип.

Впрочем, ни Бузова, ни "Градусы" на хейтеров не реагируют. Ольга благополучно выступает на лондонских площадках, а ее треки давно уже оккупировали первые места в различных музыкальных чартах.

Ранее мы сообщали, что Бузова шокировала фанатов красными волосами.
 

Видео: инстаграм группы "Градусы"

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Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса

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