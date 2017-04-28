Фанаты "Градусов" шокированы появление Бузовой в клипе

Два дня назад на своей официальной странице в инстаграме популярная российская группа "Градусы" опубликовала анонс к клипу на песню "Здорово, великолепно". Ролик, премьера которого запланирована на середину мая, посмотрели уже 360 тысяч человек.
Судя по тизеру, главная роль в клипе досталась известной телеведущей и начинающей певице Ольге Бузовой.
Однако фанаты "Градусов" такой жест парней не оценили. Пользователи сети то и дело пишут гневные комментарии: Бузова уже надоела. А также интересуются: зачем группа вообще пригласила девушку в свой клип.
Впрочем, ни Бузова, ни "Градусы" на хейтеров не реагируют. Ольга благополучно выступает на лондонских площадках, а ее треки давно уже оккупировали первые места в различных музыкальных чартах.
Ранее мы сообщали, что Бузова шокировала фанатов красными волосами.
Видео: инстаграм группы "Градусы"