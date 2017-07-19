Очевидец снял на видео НЛО в небе над Краснодаром

Местные жители гадают, что за летающий объект летал над окраиной Краснодара

В небе над окрасиной Краснодара местный житель увидел необычный летающий объект и снял его на видео.

"Снимал 17.07.2017 в районе баскет холла, 9-я Тихая. Снимал из далека на большом зуме, но отчетливо видно появление и движение дискообразного летающего объекта", - пишет в описании к видео автор.

На опубликованных кадрах видео действительно в небе появляется продолговатый объект, который движется по небу.

Местные жители гадают, что же за объект летал над их городом. Многие сошлись на мнении, что это дирижабль.

Видео:YouTube/BODRO VESELO