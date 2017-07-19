Очевидец снял на видео НЛО в небе над Краснодаром

В небе над окрасиной Краснодара местный житель увидел необычный летающий объект и снял его на видео.
"Снимал 17.07.2017 в районе баскет холла, 9-я Тихая. Снимал из далека на большом зуме, но отчетливо видно появление и движение дискообразного летающего объекта", - пишет в описании к видео автор.
На опубликованных кадрах видео действительно в небе появляется продолговатый объект, который движется по небу.
Местные жители гадают, что же за объект летал над их городом. Многие сошлись на мнении, что это дирижабль.
Видео:YouTube/BODRO VESELO