С 30 апреля "Спортивная" и "Адмиралтейская" начнут работать ночью

С ближайших выходных возобновляется работа поезда-челнока, который будет курсировать между станциями "Спортивная" и "Адмиралтейская" по ночам.

Пресс-служба метрополитена Петербурга сообщали, что с субботы, 30 апреля, в городе начнет работать поезд-челнок. Состав будет курсировать по ночам между станциями "Спортивная" и "Адмиралтейская", чтобы обеспечить припозднившимся горожанам доступ на Васильевский остров и Петроградскую сторону.

Поезд будет ездить с часа до трех ночи в праздничные дни и выходные дни. Последний поезд от "Адмиралтейской" будет отходить в 02.40, а от "Спортивной" - в 02.50.

На "Спортивной" будут открыты оба выхода, чтобы обеспечить доступ горожан на Васильевский остров и Петроградскую сторону. "Спортивная-2" будет открыта на вход с 00.58 до 02.38, а на выход – с 01.15 до 03.15. Ездить челнок будет до 15 ноября.

Ранее Piter.tv сообщал, что навигация по рекам и каналам Петербурга открылась с 14 апреля.