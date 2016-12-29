Невероятно, но факт: на трассе "Кола" исчез грузовик, перевозивший металл из Петербурга в Череповец

Сегодня, 28 января 2017 года стало известно о пропаже грузовой фуры, перевозившей металл в Череповец по трассе "Кола".

Данное происшествие всколыхнуло сотрудников правоохранительных органов по Санкт-Петербургу ещё вчера, в пятницу, 26 января 2017 года.



По предварительным данным, стало известно, что тягач "МАЗ" с груженым прицепом в 20 тонн выехал из Санкт-Петербурга и должен был прибыть в Череповец.



О пропаже транспорта сообщил в правоохранительные органы 31-летний гендиректор транспортной компании, осуществляющей перевозки. Гражданин попросил установить местонахождение "МАЗа". Его следы потерялись ещё 25 января после одной из остановок "тяжелогруза" в Мурманске на автозаправке "Лукойл" в районе половины пятого вечера. Автомобилем управлял 43-летний водитель, — это единственная доступная информация.



Видео: YouTube, Виталий Ракович

