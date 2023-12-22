На 121-м километре трассы "Кола" установили мобильный пункт обогрева

Кроме того, организовано дежурство поисково-спасательного отряда Новой Ладоги.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на 121-м километре автодороги "Кола", в районе транспортной развязки "Волхов — Новая Ладога", "Санкт-Петербург — Петрозаводск", установили мобильный пункт обогрева. Кроме того, организовано дежурство поисково-спасательного отряда Новой Ладоги, сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Отмечается, что дежурство на трассе продлится до нормализации погоды. При необходимости спасатели будут незамедлительно оказывать помощь водителям.

Уважаемые жители и гости Ленинградской области! Соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим, не совершайте необдуманных обгонов! Берегите себя и других участников дорожного движения! Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 19 апреля выпало 9 миллиметров снега.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти