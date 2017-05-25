Неравнодушное видео из Читы: Очевидец пытался догнать виновника ДТП, который скрылся с места аварии

Незначительное ДТП произошло 23 мая в Чите. Позднее было опубликовано видео с моментом происшествия и дальнейшей погоней.
Видео было снято на видеорегистратор установленного в автомобиле неравнодушного свидетеля. На опубликованных кадрах на одном из перекрестков нарушитель на темном автомобиле задел дорогую светлую иномарку и поехал дальше, пытаясь скрыться с места аварии.
Очевидец аварии, не долго думая, изменил свой маршрут и поехал за нарушителем, который петлял по улицам. Хоть водителю и не удалось догнать лихача, зато удалось отчетливо снять его регистрационный номер.
Пользователи социальных сетей надеются, что ГИБДД найдет виновника аварии.
Видео: YouTube/Общий Чита.Ру