Неравнодушное видео из Читы: Очевидец пытался догнать виновника ДТП, который скрылся с места аварии

В сети опубликовали видео с видеорегистратора автомобиля свидетеля ДТП, который преследовал нарушителя, уехавшего с места происшествия

Незначительное ДТП произошло 23 мая в Чите. Позднее было опубликовано видео с моментом происшествия и дальнейшей погоней.

Видео было снято на видеорегистратор установленного в автомобиле неравнодушного свидетеля. На опубликованных кадрах на одном из перекрестков нарушитель на темном автомобиле задел дорогую светлую иномарку и поехал дальше, пытаясь скрыться с места аварии.

Очевидец аварии, не долго думая, изменил свой маршрут и поехал за нарушителем, который петлял по улицам. Хоть водителю и не удалось догнать лихача, зато удалось отчетливо снять его регистрационный номер.

Пользователи социальных сетей надеются, что ГИБДД найдет виновника аварии.

Видео: YouTube/Общий Чита.Ру