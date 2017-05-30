Незнакомец с пистолетом и молотком ограбил ювелирный на Гражданском

Преступник в маске ворвался в ювелирную лавку на Гражданском проспекте. Угрожая пистолетом, он разбил витрины молотком, выгреб украшения и сбежал.

Правоохранительные органы Северной столицы разыскивают преступника, ограбившего ювелирный магазин в доме 68 на Гражданском проспекте. Около десяти утра в понедельник, 29 мая, незнакомец зашел в лавку. Он вынул пистолет, которым начал угрожать двум молодым сотрудницам заведения. Запугав девушек, мужчина молотком, который тоже принес с собой.

Всего злоумышленник повредил четыре витрины, откуда выгреб украшения. Вместе с награбленным он скрылся с места преступления. Перечень похищенного пока не составлен. Поэтому стоимость ущерба пока не известна.

Полиция возбудила уголовное дело по факту разбоя. Идет следствие, устанавливаются подробности преступления. Служители закона принимают меры для поимки и задержания преступника.