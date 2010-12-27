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Националисты потребовали не пускать Нонну Гришаеву на Украину
Вчера, 22:59
0
Sheker
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Националисты потребовали не пускать Нонну Гришаеву на Украину

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Актриса должна приехать со спектаклем в Одессу 21 июля

Украинская националистическая партия “Свобода” выступила с требованием запретить Нонне Гришаевой въезд на территорию Украины. Представители вышеназванной партии направили обращение в Службу безопасности Украины и государственную пограничную службу. Основной причиной запрета на въезд явлется посещение Нонной Крым не с украинской территории. В Крыму актриса ездила в детский лагерь "Артек" и принимала участие в фестивале, посвященном детским фильмам. 

Российская актриса Нонна Гришаева должна посетить Одессу 21 июля для участия в спектакле «Варшавская мелодия», в котором сыграет главную роль. 

 

 

 

 

Фото:
Instagram: grishaevanonna

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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