Националисты потребовали не пускать Нонну Гришаеву на Украину

Актриса должна приехать со спектаклем в Одессу 21 июля

Украинская националистическая партия “Свобода” выступила с требованием запретить Нонне Гришаевой въезд на территорию Украины. Представители вышеназванной партии направили обращение в Службу безопасности Украины и государственную пограничную службу. Основной причиной запрета на въезд явлется посещение Нонной Крым не с украинской территории. В Крыму актриса ездила в детский лагерь "Артек" и принимала участие в фестивале, посвященном детским фильмам.

Российская актриса Нонна Гришаева должна посетить Одессу 21 июля для участия в спектакле «Варшавская мелодия», в котором сыграет главную роль.

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Instagram: grishaevanonna