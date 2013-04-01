На улице профессора Попова в страшной аварии столкнулись три иномарки

В результате крупного ДТП один из автомобилей получил сильные повреждения

По предварительной информации, авария произошла недалеко от дома №23 на улице профессора Попова. По неустановленной причине три иномарки, два автомобиля Daewoo и Toyota, столкнулись, при ударе одна из машин получила сильные повреждения. На место прибыли сотрудники «скорой помощи» и полиция. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, но подробная информация о том, сколько человек получили ранения и травмы, пока не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и виновника аварии, пробки на участке дороги не возникло.

Ранее в Петербурге произошли несколько аварий, жертвами которых стали пешеходы. В ГИБДД напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях сниженной видимости и наледи на дорогах. Кроме того, пешеходам напоминают о необходимости переходить дорогу только по пешеходному переходу.

Видео: Piter.tv