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Новости Лента новостей Происшествия
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Camui
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На улице профессора Попова в страшной аварии столкнулись три иномарки

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В результате крупного ДТП один из автомобилей получил сильные повреждения

 По предварительной информации, авария произошла недалеко от дома №23 на улице профессора Попова. По неустановленной причине три иномарки, два автомобиля Daewoo и Toyota, столкнулись, при ударе одна из машин получила сильные повреждения. На место прибыли сотрудники «скорой помощи» и полиция. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, но подробная информация о том, сколько человек получили ранения и травмы, пока не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и виновника аварии, пробки на участке дороги не возникло. 

Ранее в Петербурге произошли несколько аварий, жертвами которых стали пешеходы. В ГИБДД напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях сниженной видимости и наледи на дорогах.  Кроме того, пешеходам напоминают о необходимости переходить дорогу только по пешеходному переходу. 
Видео: Piter.tv
 
Теги: авария , дтп , иномарки , полиция , скорая помощь
Категории: Новости СПб Происшествия

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