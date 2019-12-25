В Котласе был задержан подозреваемый в поджоге иномарки на Пулковском шоссе

В результате поджога сгорели три автомобиля.

Полицейские задержали жителя Котласа Архангельской области, который подозревается в поджоге иномарки на Пулковском шоссе ночью 17 мая. Об этом стало известно Piter.tv.

Ночью в Московском районе загорелся Mercedes Benz. Огонь от иномарки перекинулся на припаркованные рядом Volkswagen Tiguan и BMW X5. В результате все три машины сгорели. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

Утром 2 июня в Котласе по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 34-летний местный житель. Как рассказали "Невские Новости", подозреваемый был доставлен в Петербург.

Фото: Piter.tv