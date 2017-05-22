На улице Косыгина нашли мальчика с двумя грудными младенцами

Мальчик рассказал, что это его брат и сестра. Детей направили в специализированный центр, родителей ищут

В Петербурге разыскивают родителей троих детей. Накануне на проспекте Косыгина бдительные прохожие обратили внимание на мальчика-дошкольника, который без сопровождения взрослых, зато с двумя младенцами, бродил по улицам.

Прибывшие на вызов правоохранители расспросили старшего мальчика. Он рассказал, что зовут его Игитом, что ему шесть лет, а что двое детей грудного возраста, девочка и мальчик – его брат и сестра. Уточняется, что детей обнаружили возле дома №7 по проспекту Косыгина.

Найденышей отправили в Детский центр имени Цимбалина. Полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Видео: архив