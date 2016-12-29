Женщина выпала из окна на проспекте Королева при загадочных обстоятельствах

Пострадавшая выпала из окна четвертого этажа, в то время как в квартире была компания из четырех человек. Обстоятельства инцидента уточняются.

В загадочном происшествии предстоит разобраться правоохранительным органам Северной столицы. Около часа ночи в четверг, 19 января, из окна одной из квартир на проспекте Королева выпала 38-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали. Врачи определили у нее несколько тяжелых травм и шоковое состояние. На место происшествия вызвали полицию.

Служители закона в квартире, откуда предположительно и упала женщина, застали шумную компанию. В доме веселились трое мужчин и одна женщина. Всех четверых задержали. Оказалось, что никто из них официально не работает.

В отделении выяснились интересные подробности. Хозяин квартиры ранее уже имел проблемы с законом. И в 2008 году отвечал перед судом за убийство. Вся компания получила протоколы за мелкое хулиганство. Но не исключено, что к этому может прибавиться и покушение. Устанавливаются обстоятельства падения с высоты.