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Новости Лента новостей Происшествия
Вчера, 23:37
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На пожарище горевшего скалодрома нашли труп женщины

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Днем в четверг в Петербурге полыхал скалодром на Литовской улице

Вечером четверга, 26 января 2017 года продолжаются работы на пожарище скалодрома возле ТЦ "Аквилон" на Литовской улице в Петербурге. Напомним, сильнейший пожар там спасатели тушили в течение более чем двух часов. В процессе разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тело погибшей женщины.  

Пожар на Литовской, 10, произошел днем в четверг. Постройка частично обрушилась, пострадали люди. В городские больницы с места происшествия увезли четырех человек с травмами различной степени тяжести и ожогами. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщается, с места происшествия – из самого скалодрома, а также из соседнего ТЦ "Аквилон" – эвакуировали в общей сложности пятьдесят девять человек (девять – из помещения, где до пожара был скалодром).

Работы по разбору завалов продолжаются.

Видео: youtube 

Теги: петербург , погибшие на пожаре , пожар , пожар на литовской улице , пожар на скалодроме , пострадавшие на пожаре
Категории: Новости СПб Происшествия

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