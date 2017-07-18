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На металлобазе в Невском районе нашли человеческую ногу

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Человеческие останки нашли под грудой арматуры в промзоне

Накануне днем, в понедельник, 17 июля 2017 года, на металлобазе в Невском районе Петербурга рабочие нашли под грудой арматуры человеческую ногу. О случившемся рассказал в полиции начальник металлобазы, выходец из Азербайджана.  

По словам мужчины, случилось это во время рабочего дня – около трех часов. Рабочие базы разбирали груду хлама и нашли под ним припрятанную человеческую стопу. 

Жуткую находку передали вызванным на место происшествия экспертам. Криминалистам предстоит установить, кому могла принадлежать нога. 

Видео: архив

Теги: металлобаза , невский район , петербург , промзона , человеческие останки
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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