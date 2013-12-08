Рогов сообщил об обстреле промзоны Запорожской АЭС со стороны ВСУ

В регионе рассказали, что прямо сейчас ВСУ пытается обстреливать Энергодар и промзону ЗАЭС.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил журналистам проекта "Соловьев live" об обстреле промышленной зоны Запорожской атомной электростанкции со стороны Вооруженных сил Украины. Специалист пояснил, что в настоящее время нельзя говорить о повреждениях инфраструктуры, зданий или пострадавших, так как власти региона начнут выяснять последствия после того, как обстрел стихнет.

Вот прям в данный момент идет обстрел Запорожской атомной электростанции, точнее не прямо ее, а промзоны, примерно с семи утра. <...> Наносят удары по промзоне, очень громко, город проснулся именно от раскатов и от прилетов. Владимир Рогов, эксперт

Эксперт отметил, что силы ВСУ обстреливают промзону Энергодара из артиллерийских орудий западного образца, которые киевскому режиму поставили страны-члены НАТО. По предварительной информации, прилеты ракет пришлись в районе промзоны ЗАЭС. Владимир Рогов считает, что таким образом ВСУ отвечают на заявление МИД РФ о том, что контроль над ЗАЭС останется за Россией и не будет никому передан.

ВКС нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live