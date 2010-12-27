На границе Петербурга экологи нашли две свалки

На границе Петербурга с Ленобластью были обнаружены две огромные свалки.

На границе Санк-Петербурга экоактивистами были обнаружены две свалки.

Пресс-служба "Зеленый фронт" рассказывает, что в Петербурге на границе с областью выявили отвал строительных отходов и грунта. Примерная площадь свалки составляет 1,7 га в водоохранной зоне реки Новая. Среди отходов - бой асфальта. Установили общий объем сброшенных на землю отходов. Он составляет несколько десятков тысяч кубических метров.

Вторая свалка была обнаружена экологами за производственной площадкой по приему и переработке металлолома ЗАО "Мера". Она расположена в промзоне "Горелово" Ломоносовского района Ленинградской области. Ее площадь составляет около 10 га, а среди мусора было зафиксировано огромное количество автомобильных покрышек, в том числе измельченных, различный строительный мусор, разливы горюче-смазочных материалов на почву. Отходы плавают и в дренажной канаве у свалки.