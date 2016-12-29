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На Ветеранов нарушитель ПДД врезался в патрульную машину

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Злоумышленник пытался скрыться от полиции, так как имел при себе наркотики

Под утро субботы, 7 января 2017 года, на проспекте Ветеранов полицейские устроили погоню за нарушителем правил дорожного движения. Как сообщается, наряд подал сигнал с требованием остановиться водителю автомобиля "Фольксваген", однако мужчина, бывший за рулем, напротив, увеличил скорость и попытался скрыться от патруля.

Чтобы заблокировать автомобиль, полицейские вырулили на встречную полосу движения, кроме того, они продолжали подавать сигналы с требованием об остановке. Злоумышленник не выполнил требования об остановке и, продолжая движение, врезался в полицейский «УАЗ». Правоохранители задержали водителя и, осмотрев его автомобиль, нашли 1,92 грамма амфетамина.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело – сразу по нескольким статьям.

Видео: из архива               

Теги: авария , дтп , нарушение пдд , петербург , проспект ветеранов
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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