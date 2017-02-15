На Тихорецком проспекте в трамвае разгорелся пожар

Возгорание произошло в кабине машиниста, автомобилисты оказали помощь в тушении огня до прибытия пожарных

Пожар возник в кабине трамвая, который следовал по маршруту №9. ЧП произошло на Тихорецком проспекте, когда в салоне трамвае все еще находились пассажиры. Огонь быстро распространялся и мог перекинуться в салон, кроме того, произошло сильное задымление. Неравнодушные автомобилисты, которые стали свидетелями аварии, остановились и оказали помощь в ликвидации возгорания. Пассажиры и водитель трамвая не пострадали. Позднее на место прибыли сотрудники пожарной службы и оперативно справились с огнем. Ущерб, нанесенный трамваю, пока не сообщается. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. Из-за аварии было временно приостановлено движение трамваев в направлении проспекта Культуры.

Видео: Piter.tv