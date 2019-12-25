В судах Петербурга приставы нашли больше 16 тысяч опасных предметов

Петербуржцы пытались пронести в суды 607 единиц оружия за 9 месяцев.

За 9 месяцев 2026 года судебные приставы обнаружили у посетителей зданий судов в Петербурге более 16 тыс. опасных предметов, запрещенных к проносу. В их числе оказались 607 единиц оружия, 16 боеприпасов и 10 электрошокеров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Петербургу.

Всего при досмотре посетителей приставы выявили 15 980 других предметов, которые могли представлять угрозу для безопасности окружающих. Среди них были различные колюще-режущие предметы. В частности, у посетителя Василеостровского районного суда обнаружили складной нож, спрятанный в портсигаре. Другой человек пытался пройти в здание с ножом, замаскированным под банковскую карту.

За этот же период судебные приставы разыскали и задержали 138 человек, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда. В отношении 27 из них розыск был связан с уголовными делами о тяжких преступлениях.

Кроме того, в отношении посетителей судов составили 1 151 административный протокол за неисполнение распоряжений судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Еще 414 протоколов были оформлены за воспрепятствование деятельности должностного лица.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)