Александр Ведяхин назвал пять уровней развития инвестиционных ИИ-агентов

Сбер планирует до конца 2026 года начать испытания ИИ-агента, способного самостоятельно управлять инвестиционным портфелем.

На фондовом рынке сформируются пять уровней инвестиционных ИИ-агентов — от простых консультантов до автономных управляющих капиталом. Такое мнение высказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на конференции "Настоящее будущее" СберИнвестиций.

По его словам, одним из ключевых вопросов развития ИИ-агентов станет степень доверия к ним со стороны инвесторов. По мере совершенствования технологий будет меняться и роль человека в принятии решений.

На мой взгляд, будет пять ступеней, пять уровней агентов, которые будут работать на фондовом рынке. Первый — обычный эдвайзинг, подсказка клиенту, как правильно сделать инвестиции. Второй уровень — когда агент будет подготавливать индивидуальный портфель, но без исполнения. Исполняет человек. Третий уровень — подготовка всего для исполнения сделок. У человека остаётся контроль, "красная кнопка". Он может сказать: делаем или не делаем. Четвёртый уровень — когда вы отдали агенту все полномочия, он исполняет и уведомляет вас о том, что исполнил. И пятый уровень — суперпортфельный управляющий, которому вы говорите: я хочу вот такую доходность, вот такой профиль риска. Или вообще ничего не говорите. И раз в три месяца или с какой-то другой периодичностью агент отчитывается, как растёт или балансируется портфель. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

По оценке Александра Ведяхина, агенты первого уровня уже начинают появляться на рынке. Пятый уровень пока существует лишь в рамках экспериментов, результаты которых не всегда оказываются успешными.

В ближайшие год-полтора рынок будет постепенно осваивать новые возможности агентного ИИ. Сбер намерен приступить к бета-тестированию ИИ-агента, выполняющего функции портфельного управляющего.

В конце 2026 года, я думаю, начнётся бета-тестирование агента, который действует как портфельный управляющий. Участники эксперимента положат туда небольшие суммы, и посмотрим, как агент будет управлять, балансировать портфели, какую доходность он будет приносить. Но это чистый эксперимент. Мы точно не готовы сейчас давать это в открытый рынок. Сначала попробуем сами, получим опыт, результаты работы наших агентов и только потом будем делиться с клиентами. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Александр Ведяхин считает, что в ближайшее время у каждого человека появится персональный цифровой помощник — своего рода цифровое alter ego. Инвестиционные агенты, как и инструменты для решения разных повседневных задач, станут его частью. При этом важно заранее определить правила и ограничения ИИ.

Отдельным вопросом развития агентной экономики станет взаимодействие ИИ-агентов разных финансовых организаций. По мнению Александра Ведяхина, рынок должен быть максимально открытым. Так, Сбер развивает открытые API и поддерживает взаимодействие агентов через протокол MCP.

Кроме того, Александр Ведяхин предложил с января 2027 года провести на Московской бирже соревнование ИИ-агентов по управлению инвестициями. Результаты эксперимента, по его словам, могут быть представлены через год на следующей инвестиционной конференции.

Форум "Настоящее будущее" проводится для тех, кто думает на шаг вперёд. Это возможность задать вопросы руководителям Банка России, Министерства финансов РФ, институциональным и частным инвесторам. В программе — настоящее и будущее инвестиций, управление личным капиталом, цифровизация и искусственный интеллект, макроэкономические тренды, криптовалюты и цифровые финансовые активы, психология инвестиционных решений и многое другое. Организатор — Сбер.

Фото: Piter.tv