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Жуткие кадры из Петербурга: на Тихорецком дотла выгорели две иномарки
Сегодня, 10:48
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Ustsova
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Жуткие кадры из Петербурга: на Тихорецком дотла выгорели две иномарки

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В Калининском районе произошел крупный пожар: во дворе дома загорелись легковушки. Огонь тушили 10 спасателей.

Сегодня ночью, 2 мая, на севере Петербурга загорелись две иномарки: "Мазда" и "Форд". Инцидент произошел около двух часов возле дома №33 на Тихорецком проспекте. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось сделать несколько фотографий крупного пожара.

Предположительно, сначала загорелся "Форд". Спустя некоторое время, пламя перекинулась на припаркованную рядом "Мазду".

На месте происшествия работали 10 спасателей и несколько служебных машин. Потушить очаг возгорания удалось лишь спустя полчаса.В результате пожара, салон "Форда" выгорел дотла. Также огонь повредил заднюю часть "Мазды".

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Информация о пострадавших пока не поступала. 

Ранее мы сообщали, что в сети появилось смертельное видео из Петербурга: на Костромском дотла выгорел дом.

Фото: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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