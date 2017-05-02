Смертельное видео из Петербурга: на Костромском дотла выгорел дом

В Выборгском районе загорелось здание. В результате крупного пожара погибли три человека.

Сегодня ночью, 2 мая, на севере Петербурга загорелся нежилой дом. Инцидент произошел на Костромском проспекте, 45 около полуночи. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, крупный пожар удалось зафиксировать на видео.

Предположительно, огонь охватил 35 квадратных метров. На кадрах можно заметить, как из окон нежилого здания вырываются яркие языки пламени.

Известно, что на месте пожара работали 15 спасателей и несколько служебных машин. Потушить здание удалось к двум часам ночи. Об этом сообщает Петербургский дневник.

После осмотра помещения, специалисты обнаружили три бездыханных тела. По предварительным данным, погибшие были бездомными.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Что стало причиной пожара, пока остается загадкой.

Ранее мы передавали, что в сети появилось жуткое видео из Астрахани: в центре города произошел крупный пожар.

Видео и фото: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"