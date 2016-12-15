Хедлайнером STEREOLETO-2017 станет группа СПЛИН

На летнем музыкальном фестивале STEREOLETO, который пройдет с 7 по 9 июля, в ЦПКиО им. Кирова ожидаются десятки начинающих и уже известных исполнителей. Одним из хедлайнеров встречи станет невероятная рок-группа СПЛИН.

В последний день фестиваля STEREOLETO-2017, 9 июля, на главной сцене выступит группа СПЛИН с новой программой "The best of…". Музыканты исполнят всеми любимые хиты, а также порадуют фанатов новыми композициями. Бессменный лидер коллектива, Александр Васильев, в очередной раз предложит окунуться вмести с ним в неповторимый мир музыки и, несомненно, затронет струны вашей души. Песни группы СПЛИН настолько глубокие, разнообразные и уникальные, что способны растрогать даже закоренелых рокеров.

Кстати, на главной сцене фестиваля также споют: культовый британский коллектив U.N. K. L. E., ГРИБЫ, GENERAL ELEKTRIKS и многие другие. Кроме того, для поклонников Виктора Цоя и группы КИНО STEREOLETO-2017 готовит особенный сюрприз в виде самых разнообразных мероприятий, посвященных невероятному музыканту, которому в этом году могло бы исполниться 55 лет.

Не упустите возможность стать частью STEREOLETO-2017.

Более подробную информацию можно найти в официальной группе фестиваля: vk.com/stereoleto

Видео: Piter.TV