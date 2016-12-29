Из-за пожара в Невском районе эвакуировали 5 человек

Горела квартира на Обуховской Обороны. Пожар тушили 14 человек.

Сегодня, 23 января, около пяти утра загорелась квартира в доме №70 по пр. Обуховской Обороны. Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. На тушения огня выехали 14 человек и 4 машины. Об этом сообщает Петербургский дневник, ссылаясь на МЧС.

Известно, что в одной из комнат квартиры загорелось постельное белье. Из-за пожара пришлось эвакуировать 5 человек с верхнего этажа. Потушить очаг возгорания удалось спустя 40 минут. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. Также нет сведений и о пострадавших.

В данный момент выясняют детали происшествия. Спасатели предупреждают, что при обращении с огнем необходимо соблюдать технику безопасности. К сожалению, пожары – не редкость. Неделю назад мы сообщали, что сильнейший пожар после взрыва в Саратове тушили 65 человек.