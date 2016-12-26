Видео: сильнейший пожар после взрыва в Саратове тушили 65 человек: видео

Появились кадры жуткого пожара из-за взрыва бытового газа. Госпитализированы семь жильцов дома.

Сегодня, 11 января, около полудня произошел взрыв в одной из многоэтажек Саратова. Столб серого дыма поднялся над домом по улице Московское шоссе, 11. Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. Спустя несколько минут 65 спасателей и 18 машин прибыли на тушение огня. Ликвидировать очаг возгорания удалось спустя час. На кадрах можно заметить, что около парадной собрались многие жители района. На месте дежурили машины скорой помощи.

Во время пожара пострадало 7 человек, среди которых 2 ребенка. Всего эвакуировали одиннадцать жильцов дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области. По данным ТАСС, пострадало 10 человек, в больнице оказалось шесть.

Всем потерпевшим оказана медицинская помощь. В данный момент они находятся в больнице. Один из жильцов дома госпитализирован с сильнейшими ожогами, еще шесть человек получили повреждения средней тяжести.

Предположительно, пожар в Саратове произошел из-за взрыва бытового газа. Дотла выгорели квартиры площадью 250 кв.м. Последствия сильнейшего пожара устраняют более 200 человек. В результате происшествия повреждена межкомнатная перегородка в одной из квартир. Погибших нет. Потерпевших временно размещают в спорткомплексе "Салют" и в санатории "Сокол".

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Видео и фотографии: МЧС России по региону