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Видео: сильнейший пожар после взрыва в Саратове тушили 65 человек: видео

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Появились кадры жуткого пожара из-за взрыва бытового газа. Госпитализированы семь жильцов дома.

Сегодня, 11 января, около полудня произошел взрыв в одной из многоэтажек Саратова. Столб серого дыма поднялся над домом по улице Московское шоссе, 11. Очевидцы происшествия вызвали спасательные службы. Спустя несколько минут 65 спасателей и 18 машин прибыли на тушение огня. Ликвидировать очаг возгорания удалось спустя час. На кадрах можно заметить, что около парадной собрались многие жители района. На месте дежурили машины скорой помощи.

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Во время пожара пострадало 7 человек, среди которых 2 ребенка. Всего эвакуировали одиннадцать жильцов дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области. По данным ТАСС, пострадало 10 человек, в больнице оказалось шесть.

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Всем потерпевшим оказана медицинская помощь. В данный момент они находятся в больнице. Один из жильцов дома госпитализирован с сильнейшими ожогами, еще шесть человек получили повреждения средней тяжести.

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Предположительно, пожар в Саратове произошел из-за взрыва бытового газа. Дотла выгорели квартиры площадью 250 кв.м. Последствия сильнейшего пожара устраняют более 200 человек. В результате происшествия повреждена межкомнатная перегородка в одной из квартир. Погибших нет. Потерпевших временно размещают в спорткомплексе "Салют" и в санатории "Сокол".

Ранее мы сообщали, что появилось видео пожара частного дома в Новосибирске.
 

 Видео и фотографии:  МЧС России по региону

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Категории: Лента новостей Новости России

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