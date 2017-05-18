На Наставников продавщица "проморгала" два планшета с драгоценностями

Неизвестный преступник ограбил ювелирный магазин в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе Петербурга, на проспекте Наставников, неизвестный злоумышленник ограбил ювелирный магазин, воспользовавшись невнимательностью женщины-продавца. Как сообщается, произошло это накануне днем, в среду, 17 мая.

Преступник вошел в помещение ювелирного салона, расположенного на проспекте Наставников. В течение некоторого времени он делал вид, что приценивается к украшениям, а затем, оспользовавшись невнимательностью 32-летней продавщицы, злоумышленник похитил два планшета с ювелирными изделиями и скрылся.

Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Сейчас преступника ищут.

Видео: архив