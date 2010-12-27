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Автобус с пассажирами смял легковушку и улетел в кювет на Московском шоссе
Сегодня, 18:34
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Asyaromanenkova
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Автобус с пассажирами смял легковушку и улетел в кювет на Московском шоссе

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Очевидцы сообщают о серьезной аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Сообщается, что пострадали два пассажира.

В пятницу, 9 июня, авария с участием автобуса с пассажирами и легкового автомобиля произошла на Московском шоссе. В районе Шушар при выезде с АЗС в направлении Северной столицы общественный транспорт врезался в Nissan, после чего улетел в кювет.

Автобус с пассажирами смял легковушку и улетел в кювет на Московском шоссе

На месте работает скорая помощь и МЧС. Информации о пострадавших пока нет. Очевидцы рассказывают, что у двух пассажиров-мужчин были окровавленные лица.

- Оба водителя живы и внешних повреждений нет, общались с водителем внедорожника в который въехал автобус со встречи, он в шоке, до сих пор не может понять как все произошло, - написала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользовательница под именем Леночка Новикова.

После удара у иномарки почти полностью смялась передняя часть, сработали все подушки безопасности. Запчасти рассыпались по дороге. Кто виноват в аварии – пока не известно. Обстоятельства аварии выясняются. Причиной авраии мог стать дождь, который с утра идет в Северной столице.

Автобус с пассажирами смял легковушку и улетел в кювет на Московском шоссе

Автобус с пассажирами смял легковушку и улетел в кювет на Московском шоссе

Ранее Piter.tv сообщал о массовом ДТП на КАДе в Петербурге. В результате ЧП столкнулись три автомобиля.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП САнкт-Петербург

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Теги: авария спб , дтп , московское шоссе авария , новостис пб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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