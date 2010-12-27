В пятницу на Крестовский можно будет въехать только по пропуску

Перед Кубком конфедераций на Крестовском острове Северной столицы пройдет тестирование постов контроля транспортного периметра. Автомобили пустят на остров только по специальным пропускам.

В пятницу, 16 июня, на Крестовском острове владельцев автомобилей ждет сюрприз. Как сообщает пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, на острове пройдет заключительное тестирование постов контроля транспортного периметра.

Специальное оборудование позволит пускать машины на остров только по пропускам. Это будут применять в дни матчей Кубка конфедераций ФИФА 2017. 16 июня водителей, получивших специальные пропуска, просят не забывать их дома.

Специалисты проверят работу пропускной системы. Кроме того они проведут окончательную настройку автоматизированной системы.

Пропуск на Крестовский остров могли получить автомобилисты, которые живут или работают на Крестовском острове. Ограничения не действуют на машины экстренных служб, дорожных предприятий и занимающихся уборкой организаций ограничения не распространяются.

Остров будут "закрывать" для основного потока машин на сутки 17, 22, 24 июня и 2 июля. Въехать на территорию можно будет только по специальным пропускам.

Представители комитета подчеркивают, что входной билет на матчи Кубка конфедераций не дает основания для проезда на личном транспорте. В дни матчей также будет ограничена парковка на большинстве улиц.

Ранее сегодня Piter.tv сообщал, что автобус из "Пулково" будет ездить до центра города во время Кубка конфедераций.

Фото: пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга