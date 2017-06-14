Автобус из "Пулково" будет ездить до центра города во время Кубка конфедераций

Власти города изменили маршрут автобуса из аэропорта "Пулково" №39Э. Теперь его конечной остановкой вместо метро "Московская" станет площадь Восстания.

Пассажиравтотранс сообщает о еще одном изменении в привычной жизни Северной столицы из-за приближающегося Кубка конфедераций. Автобус №39Э, который курсирует от станции метро "Московская" до аэропорта "Пулково", будет ездить до центра города.

В дни проведения Кубка конфедераций автобусы этого маршрута будут довозить пассажиров площади Восстания (рядом с Московским вокзалом). По дороге у автобуса будет несколько остановок: на площади Победы, у станций метро "Московская" и "Парк Победы". Работать в таком режиме маршрут 39Э будет с 15 июня по 4 июля. Исключения составят только дни проведения матчей: 17, 22, 24 июня и 2 июля. В эти дни автобусы вообще не будут ездить по маршруту 39Э. Болельщиков из воздушной гавани будут забирать шаттлы маршрута S1.

Интервал движения автобусов как и раньше составит 20-30 минут. Оплатить проезд можно будет любыми способами: наличными деньгами, электронным проездным или банковской картой.

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