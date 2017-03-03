На Киевском шоссе из-за аварии и пожара скопилась "мертвая" пробка

Из-за тумана и скользкой дороги Киевское шоссе ранним утром пятницы стоит

Утром в пятницу, 3 марта 2017 года, автомобилисты Петербурга сообщают о множестве аварий, произошедших в разных районах города. Особенно, по словам свидетелей, в этом смысле "отличилось" Киевское шоссе: в районе Большого Верево копятся большие автомобильные пробки в обе стороны.

На фотографиях автомобилистов, ехавших мимо, – смятый почти в лепёшку ВАЗ, битый микроавтобус, грузовик в кювете, на обочине белый кроссовер с повреждениями.

Сообщается, что большое количество аварий могла спровоцировать сниженная видимость: на дорогах туман. Кроме того, очевидцы происшествий пишут, что на этой же дороге был пожар.

«Сгорела машина на Киевской трассе перед Вырой», – прокомментировал один из подписчиков сообщества.

Видео: архив

Фото: spb_today