Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 9:47
0
Moulin_
880
Код вставки плеера

На Киевском шоссе из-за аварии и пожара скопилась "мертвая" пробка

0
 
 

Из-за тумана и скользкой дороги Киевское шоссе ранним утром пятницы стоит

Утром в пятницу, 3 марта 2017 года, автомобилисты Петербурга сообщают о множестве аварий, произошедших в разных районах города. Особенно, по словам свидетелей, в этом смысле "отличилось" Киевское шоссе: в районе Большого Верево копятся большие автомобильные пробки в обе стороны. 

На фотографиях автомобилистов, ехавших мимо, – смятый почти в лепёшку ВАЗ, битый микроавтобус, грузовик в кювете, на обочине белый кроссовер с повреждениями.

Сообщается, что большое количество аварий могла спровоцировать сниженная видимость: на дорогах туман. Кроме того, очевидцы происшествий пишут, что на этой же дороге был пожар.

«Сгорела машина на Киевской трассе перед Вырой», – прокомментировал один из подписчиков сообщества.

Видео: архив
Фото: spb_today   

Теги: авария , дтп , дтп петербург , киевское шоссе , массовая авария , петербург
Категории: Новости СПб ДТП

Оставить комментарий

Смотрите также

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5