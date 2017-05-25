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На КАД в Петербурге снова образовалась пробка длиной в 9 км

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На этой неделе утренние пробки в четверг показались водителям самыми длинными

К семи часам утра четверга, 25 мая 2017 года, и на внешнем, и на внутреннем кольце КАД в Петербурге скопились большие автомобильные пробки. Как рассказывают очевидцы в соцсетях, за неделю это едва ли не самый крупный автомобильный затор, в котором пришлось стоять автолюбителям.

Со своей стороны сервис "Яндекс. Пробки" многокилометровый затор был зафиксирован уже в 7.25 утра на внутреннем кольце от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Длина пробки составляет на этом участке трассы не менее девяти километров.

Машины стоят и на внешнем кольце. В 7.58 от Колтушского шоссе до Рябовского шоссе наметилась пробка в 5,5 километра.

Движение затрудняют ремонтные работы в районе Рябовского шоссе.

видео: инстаграм

 

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Категории: Новости СПб ДТП

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