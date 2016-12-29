Из-за аварии с бензовозом на КАД разлилось 4 тонны дизельного топлива

На КАД произошло ДТП с бензовозом: автомобиль перевернулся. Из его резервуара вылилось четыре тонны дизельного топлива. Движение частично перекрыто.

Днем в пятницу, 20 января, на кольцевой автодороге в Петербурге произошла серьезная авария с участием бензовоза и легковой машины. Судя по снимкам с места события, грузовая машина перевернулась и лежит на боку. В нее спереди влетела Lada. Точно не известны обстоятельства ДТП. Скорее всего, тяжеловоз перевернулся, а легковушка влетела в него уже после этого.

Пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Ольга Ломтева рассказывает, что у грузовика отвалилось колесо. Из-за этого бензовоз начало крутить. А колесо прилетело в бампер свидетеля.

Из-за аварии серьезно пострадало движение на КАД. Из резервуаров бензовоза вылилось дизельное топливо. Спасатели работают на месте и собирают опасное вещество. Это перекрыло два ряда на дороге. Само ДТП обошлось без жертв и раненных. Водителя жалуются, что в районе аварии собирается пробка, так как ограничен проезд.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург