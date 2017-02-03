На КАД из-за аварии иномарка прилегла на крышу

Недалеко от съезда в Марьино с кольцевой автодороги произошло ДТП с участием двух машин. В результате одна из них перевернулась на крышу, вторая улетела на обочину.

Четверг, 2 февраля, неудачно закончился для двух владельцев автомобилей. Две иномарки не смогли разъехаться на КАД. Обычная казалось бы авария закончилась совсем уж неприятно: один из участников ДТП перевернулся и лег на крышу.

Очевидцы не смогли единодушно определить, какой именно марки перевертыш. Некоторые даже уточняют, что перевернулось такси. Зато легко поняли, что второй участник инцидента Renault DUSTER. У этого автомобиля подбито заднее колесо и помят бок.

По словам свидетелей, авария обошлась без пострадавших. Оба водителя благополучно выбрались из пострадавших машин и задумчиво ходили вокруг своих железных коней. Кто-то предположил, что такие последствия столкновения из-за гололеда на КАД. Однако водители, проезжавшие мимо отметили, что кольцевая сухая и льда там нет. Подробности аварии выясняются.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Youtube / Dinamik Rus