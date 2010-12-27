На Дачном проспекте ограничат движение до конца июня

На Дачном проспекте начнутся дорожные работы. Из-за этого на участке дороги от бульвара Новаторов до проспекта Народного ополчения будут ограничивать движение с 15 мая по 30 июня.

С понедельника, 15 мая, на Дачном проспекте будут проводить ремонт дорожного покрытия. Из-за этого поэтапно будут ограничивать движение на указанной улице. Обновят отрезок от бульвара Новаторов до проспекта Народного ополчения. Водители будут сталкиваться с неудобствами до 30 июня.

Полностью закроют движение на нечетной стороне проспекта от бокового проезда у проспекта Народного ополчения. Ограничения будут действовать с десяти часов вечера 1 июня до семи утра 2 июня.

Затем для машин закроют четную сторону от бокового проезда Дачного проспекта у проспекта Народного ополчения. Тут движения ограничат с десяти вечера 11 июня по семь утра 12 июня. На тот же период не будут пускать автомобили на проспект.

- Просим автомобилистов обратить особое внимание, что на один день – 9 июня будет закрыто движение транспорта по бульвару Новаторов в створе четной стороны Дачного прпроспекта, а также на один день – 10 июня будет закрыто движение по бульвару Новаторов в створе нечетной стороны Дачного проспекта, - заявили в КРТИ.

Объехать ремонтируемый участок можно по улицам Подводника Кузьмина, Танкиста Хрустицкого и Лени Голикова, а также по проспекту Ветеранов.