Взрывотехники обезвреживали две гранаты на Богословском кладбище

Прохожие сообщили о двух гранатах, подброшенных прямо к могиле на Богословском кладбище. Обследовать подозрительные предметы приезжали взрывотехники Росгвардии.

Около половины двенадцатого дня во вторник, 25 апреля, в экстренные службы сообщили о двух гранатах на Богословском кладбище. Опасные предметы лежали прямо около одной из могил недалеко от входа. На место отправились специалисты Росгвардии. Взрывные устройства огородили.

Взрывотехники проверили гранаты. Оказалось, что они учебные и взрывчатых веществ не содержат. А значит и не представляют никакой опасности.

Теперь специалисты проверяют, откуда на кладбище взялись гранаты. Идет проверка.

Учебные и боевые гранаты время от времени появляются в разных местах Петербурга. Большая часть из них – это "эхо войны". Боеприпасы в большом количестве остаются в земле в тех местах, где во время Второй мировой войны шли сражения. В начале месяца "Приморскую" закрыли из-за мужчины с гранатой. Петербуржец отправился куда-то с боеприпасом, несмотря на то, что буквально за несколько дней до этого в городе произошел теракт, и уровень безопасности был запредельный. В итоге внутри вроде бы учебного снаряда нашли следы взрывчатого вещества. А это уже тянет на уголовную ответственность.