На Бали пятый день ищут пропавшего петербургского дайвера‍

Сорокалетний мужчина уехал на острова понырять и исчез

Несколько дней назад на Бали пропал сорокалетний петербуржец, который отдыхал там с семьей – женой и девятимесячной дочерью. Как пишет "Фонтанка", 9 февраля, незадолго перед вылетом, мужчина решил совершить последний в этом отпуске заплыв и ушел к воде с маской и трубкой. Отмечается, что у пропавшего мужчины имеется лицензия дайвер-мастера.

Мужа петербурженка хватилась примерно через час, когда уложила дочь спать, а мужчина еще не вернулся. Около половины шестого вечера начало смеркаться, однако, несмотря на просьбы обеспокоенной женщины, к поискам пловца так и не приступили. Убедить местных правоохранителей начать искать россиянина удалось только на следующее утро.

Семья должна была улететь с острова Бали 10 февраля. Однако женщина все еще находится там и продолжает искать мужа. Помимо полиции, петербурженка привлекла к поискам местные дайв-клубы, а также объезжает со знакомыми все госпитали и больницы.

Видео: архив