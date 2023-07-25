Смерть бодибилдера во время тренировки попала на видео

Джастин Вики скончался в больнице после травмы в спортзале.

Популярный фитнес-блогер и бодибилдер Джастин Вики умер от травмы, полученной во время тренировки. Трагедия произошла в спортзале на Бали, когда мужчина неудачно начал поднимать штангу с общим весом в 204 килограмма. Снаряд придавил шею 33-летнего атлета, после чего шея сломалась. Пострадавший был госпитализирован, а затем - умер в больнице. Медики заметили, что у пациента также зафиксировано "критическое сдавливание жизненно важных нервов, которые соединяли сердце с легкими". Очевидцы инцидента заметили, что атлет позвал на помощь при взятии веса только одного страхующего, хотя с подобными весами нужны минимум двое человек, которые будут стоять по бокам от штанги и в критической ситуации снимут ее с тела. В рамках мероприятия Джастин присел, но его ноги не выдержали такой нагрузки, а страхующий ничего не смог предпринять. В итоге спортсмен Всложился под тяжестью штанги, и снаряд прокатился по его шее.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт