Госдума приняла закон об увеличении букмекерами суммы отчислений на детский спорт

Максим Топилин ра скрыл подробности нового законопроекта, который вступит в силу с 1 января 2024 года.

Государственная Дума России приняла в III чтении закон об увеличении денежных отчислений от азартных игр на развитие спорта. Данный законопроект был инициирован группой депутатов в ни жней палате парламента. В настоящее время по стране действует единый порядок, согласно которому организаторы азартных игр направляют на развитие отечественного спорта 1,5% своих отчислений от квартальной выручки. От этой суммы только 20% идут на развитие детско-юношеского спорта, а еще 80% - на развитие профессионального спорта и спорта высших достижений.

Руководитель профильного комитета ГД по экономической политике Максим Топилин заметил, что политики намерены сменить объем перераспределений, увеличив долю детско-юношеского спорта и массового спорта до 30%. Также увеличится процент отчислений от организаторов азартных игр. С 1 января 2024 года речь будет вестись о двух процентах, что позволит увеличить отчисления на пять миллиардов рублей ежегодно. Со стороны министерства по спорту будет усилен контроль за целевым расходованием этих средств.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ