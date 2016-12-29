В NASA смонтировали GIF`ку из фото спутника Марса с его поверхности

Уникальные кадры естественного спутника Марса появились в Сети благодаря ученым из американской организации NASA. Земляне впервые смогли так близко увидеть "марсианскую луну".

Марсоход Opportunity прислал на Землю еще несколько уникальных кадров с поверхности Марса. На этот раз аппарат NASA выполнил сложную съемку естественного спутника "красной планеты". Ровер отснял несколько фотографий с Деймосом на темном ночном небе. Впрочем, на самом деле, съемка производилась в 10 часов по марсианскому времени и 8.00 по Земному времени.

Эксперты NASA разобрали свежие снимки и сделали из них Gif-изображение. Анимация показывает естественное сияние Деймоса, который, с поверхности Марса совсем не похож на нашу Луну. Он выглядит более мелким и обладает уникальным световым ореолом. Кроме того, мы можем наблюдать следы от других звезд и небесных тел, заметных с поверхности Марса. Этот эффект достигнут благодаря максимальной выдержке, на которой и производилась съемка.

Фото: NASA.com