В Тамбове задержали мужчину, который не смог расплатиться за покупки и стал угрожать гранатой

В Тамбове мужчина не смог расплатиться в продуктовом магазине и угрожал женщине гранатой.

В Тамбове мужчина угрожал взорвать гранату в магазине, потому что разозлился из-за нехватки наличных денег для оплаты покупок.

По весрсии следствия известно, что 20 мая в субботнее утро молодой человек совершал в магазине покупки. Расплачиваться он собирался банковской картой, но терминал был неисправен, а наличных денег не хватало. Тогда мужчина разозлился и начал угрожать продавщице предметом, который похож на ручную гранату. Женщина испугалась, но успела нажать "тревожную" кнопку.

По вызову на место происшествия прибыл экипаж группы задержания. 27-летнего мужчину в ярости обезвредили и задержали. Также при нем находился газовый пистолет. На место ЧП прибыла инженерно-саперная группа ОМОН. Она установила, что предмет, которым мужчина угрожал, это учебно-имитационная граната Ф-1.

Расследование продолжается.