Мошенницы в шляпах подменили сбережения старушки из Петербурга на фальшивки

Пожилая петербурженка лишилась денег, поверив мошенницам. Две женщины в шляпах отвлекли старушку и подменили 475 тысяч на фальшивки.

Правоохранительные органы Северной столицы ищут очередных мошенников, обманувших доверчивую пенсионерку. На этот раз жертвой преступников стала 88-летняя жительница Красносельского района. К пожилой петербурженке в понедельник, 3 июля, около половины первого пришли две незнакомки.

Обе гостьи выглядели очень эффектно: одной на вид было 50 лет. Она была одета в разноцветную кофту и светлую шляпу. Ее коллеге было 35-40 лет, также в шляпе, белых кофте и брюках. Женщины рассказали хозяйке квартиры о скорой замене денежных средств. Они не вызывали подозрения, и старушка показала им все свои сбережения. После ухода она поняла, что скопленные 475 тысяч заменены на фальшивые деньги.

Полиция устанавливает все подробности происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Не исключено, что 88-летняя петербурженка не единственная их жертва.