Момент падения самолета в Байкал очевидцы сняли на видео

На борту частного самолета находились пилот и три пассажира

Накануне, 16 июля, над озером Байкал у острова Ольхон произошел жуткий инцидент с легкомоторным частным самолетом.

По предварительной версии, у самолета отказал двигатель, и пилот совершил посадку на воду. На борту самолета находились пилот и три пассажира. Все они получили травмы различной тяжести и охлаждение из-за холодной воды. На помощь пострадавшим поспешили очевидцы происшествия.

Двоих человек госпитализировали в больницу. СМИ сообщали, что два других пострадавших сбежали от врачей.

На данный момент стало известно, что самолет не имел разрешения полетов над Байкалом. Следственный комитет России начал проверку по факту жесткой посадки самолета.

Видео: ВК,Александр Новиков