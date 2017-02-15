Минкульт об объединении РНБ и РГБ: невозможно остановить то, что не начиналось

В министерстве культуры ответили за обращение петербургского ЗакСа об остановке объединения Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки.

Министерство культуры РФ официально прокомментировала обращение депутатов ЗакС Петербурга о процессе объединения библиотек двух городов. Пресс-секретарь ведомства Ирина Казначеева отметила, что остановить этот процесс нельзя. Но не потому что он необратим, а потому что его и не начинали.

Речь в так называемом объединении РНБ и РГБ шла об инициативе двух книгохранилищ вместе работать над оптимизацией работы электронных библиотек, коллекций книжных фондов и других направлений. В результате обе библиотеки смогли бы лучше обслуживать читателей, а также обеспечить модернизацию оборудования и увеличить зарплаты сотрудников.

Борьбу же с этим объединением в Минкульте сравнили со сражениями с ветряными мельницами. При этом самих мельниц не существует. Слова о сокращении сотрудников, о присоединении библиотеки Петербурга к столичной являются абсолютной ложью.

Видео: Youtube / nlrvideo