Маурисио может променять "Зенит" на французский клуб

Бразильский футболист "Зенита" Маурисио может перебраться во Францию.

В зимнюю трансферную кампанию петербургский "Зенит" может понести серьезную потерю. Западные СМИ анонсировали переход полузащитника Маурисио в клуб французского чемпионата. По слухам, речь идет о "Ницце". Однако, как уточняет Footmercato, спортсменом интересуются также скауты из "Бордо". В данный момент агенты Маурисио и представители клубов участвуют в конкретных переговорах. Рассматриваются два варианта: аренда футболиста на полгода с возможностью выкупить его после этого срока. А также прямой трансфер в зимнюю или летнюю трансферную кампанию.

Заметим, что сам Маурисио никак е комментирует эту информацию. За год он достаточно хорошо проявил себя в "Зените" и вошел в число игроков основы, хотя и не "стопроцентных". После перехода из "Терека" в январе 2016 года футболист сыграл за петербургский клуб 20 матчей, но только 11 раз выходил в основном составе. Бразилец забил за это время 2 мяча и отметился одним эффективным пасом.