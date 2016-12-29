Концерт: Марина Кацуба

После новогодних праздников петербургская поэтесса Марина Кацуба выступит с программой "ЗИМА" в Оранжерее Таврического сада.

Марина Кацуба собирает своих поклонников в необычайно экзотическом месте. На этот раз мастер речетатива и звезда Рунета выступит в оранжерее Таврического сада.10 января Марина Кацуба представит специальную программу "ЗИМА" в Оранжерее Таврического сада в музыкальном сопровождении Марии Дризик. Пронзительные тексты будут посвящены самым близким людям, а атмосфера вечера приблизит всех гостей оранжереи к новогодней сказке.

Заметим, что Марина Кацуба является одним из самых популярных петербургских поэтов. Девушка уже выпустила два своих сборника, а с недавних пор выступает с музыкально-литературной программой.Над дебютным альбомом, вышедшем в октябре этого года Кацуба работала в компании петербургского лэйбла Zapal Records. Кроме того, фанаты русского рэпа знают Марину по фееричному выступлению в баттле Versus.

Подробнее о данном мероприятии можно узнать в официальной группе VK.