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Концерт: Марина Кацуба
Сегодня, 20:00
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Ustsova
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Концерт: Марина Кацуба

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После новогодних праздников петербургская поэтесса Марина Кацуба выступит с программой "ЗИМА" в Оранжерее Таврического сада.

Марина Кацуба собирает своих поклонников в необычайно экзотическом месте. На этот раз мастер речетатива и звезда Рунета выступит в оранжерее Таврического сада.10 января Марина Кацуба представит специальную программу "ЗИМА" в Оранжерее Таврического сада в музыкальном сопровождении Марии Дризик. Пронзительные тексты будут посвящены самым близким людям, а атмосфера вечера приблизит всех гостей оранжереи к новогодней сказке.

Заметим, что Марина Кацуба является одним из самых популярных петербургских поэтов. Девушка уже выпустила два своих сборника, а с недавних пор выступает с музыкально-литературной программой.Над дебютным альбомом, вышедшем в октябре этого года Кацуба работала в компании петербургского лэйбла Zapal Records. Кроме того, фанаты русского рэпа знают Марину по фееричному выступлению в баттле Versus.

Подробнее о данном мероприятии можно узнать в официальной группе VK.

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Категории: Концерты

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