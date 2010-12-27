Манчини отказался общаться с прессой на первой тренировке "Зенита"

Прошла первая открытая тренировка "Зенита" с Манчини, но без комментариев.

Первая тренировка футбольного клуба "Зенит" с новым главном тренером Роберто Манчини состоялась на тренировочной базе Удельного парка. Однако, общаться с прессой Манчини отказался.

Главный тренер, в рамках открытой тренировки, не желал вести беседу с прессой, аргументируя тем, что достаточно много общается с журналистами в день матча.

На тренировке команда была поделена на две группы, занимались они отдельно. В первую группу попали Жирков, Лунев, Лодыгин, Смольников, Маурисио, Кришито, Иванович, Хави Гарсия, Эрнани, Нобоа, Анюков, Джорджевич, Карпов. Во вторую – Михаил Кержаков, Ерохин, Бабурин, Полоз, Паредес, Шатов, Кокорин, Дзюба, Цаллагов, Кузяев, Терентьев,Богаев.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"