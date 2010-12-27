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Сергея Семака заметили у входа в "Газпром"
Сегодня, 16:16
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Alena_Zinovieva
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Сергея Семака заметили у входа в "Газпром"

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Главный тренер "Уфы" пришел на совет директоров петербургского "Зенита".

Главного тренера "Уфы" Сергея Семака заметили у входа в "Газпром". По данным некоторых СМИ, там проходил совет директоров петербургского "Зенита". Фото опубликовал у себя на странице в Twitter известный комментатор Георгий Черданцев.

Именно Черданцев одним из первых называл фамилии кандидатов на пост главного тренера сине-бело-голубых. Среди них был Семак и Сарри.

Ранее мы писали, что болельщики петербургского клуба хотят видеть на посту главного тренера "Зенита" Сергея Семака.

Фото: Twitter / Георгий Черданцев

Теги: газпром , главный тренер зенита , зенит , новости спб , сергей семак
Категории: Лента новостей Новости СПб

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