Главный тренер "Уфы" пришел на совет директоров петербургского "Зенита".

Главного тренера "Уфы" Сергея Семака заметили у входа в "Газпром". По данным некоторых СМИ, там проходил совет директоров петербургского "Зенита". Фото опубликовал у себя на странице в Twitter известный комментатор Георгий Черданцев.

Именно Черданцев одним из первых называл фамилии кандидатов на пост главного тренера сине-бело-голубых. Среди них был Семак и Сарри.

Ранее мы писали, что болельщики петербургского клуба хотят видеть на посту главного тренера "Зенита" Сергея Семака.

Фото: Twitter / Георгий Черданцев