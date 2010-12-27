Болельщики хотят видеть главным тренером "Зенита" Сергея Семака

За кандидатуру футболиста проголосовали 62% фанатов из 46 тысяч человек.

В голосовании болельщиков "Зенита" лидирует главный тренер "Уфы" и бывший игрок сине бело голубых Сергей Семак. Нового тренера футбольному клубу выбирают в официальном паблике клуба в соцсети "ВКонтакте".

За кандидатуру футболиста проголосовали 62% фанатов из 46 тысяч человек. На второе место в рейтинг попал Маурицио Сарри, тренер итальянского клуба "Наполи". Болельщики также активно голосовали за Паоло Форсека, тренирующего "Шахтер". Португалец занял в рейтинге третье место.

Отметим, что место главного тренера "Зенита" освободилось перед началом матча команды со "СКА-Хабаровск". Тогда на официальном сайте сине-бело-голубых появилась новость о расторжении контракта с Роберто Манчини. Итальянский тренер заявил, что уходит из "Зенита" по семейным обстоятельствам.

Фото: Сергей Семак / ВКонтакте.