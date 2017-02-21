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Любовники тоже не выживут: В Ленобласти нашли два трупа, мужчину и женщину

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По некоторым данным, погибшая пара могла насмерть отравиться суррогатным алкоголем

Накануне в поселке Глебычево Выборгского района в одной из квартир обнаружили трупы двоих людей – мужчины и женщины – средних лет. Известно, что видимых признаков насилия на их телах обнаружено не было. Однако пара могла погибнуть после употребления некачественного алкоголя.

Тела 45-летнего местного жителя и неизвестной женщины, на вид 45-50 лет, были обнаружены накануне около 22 часов в квартире на улице Мира. Жилище принадлежит погибшему мужчине.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Трупы направлены в морг для установления причины смерти. По свидетельствам соседей погибшего мужчины, в последние годы он злоупотреблял алкоголем. Причиной смерти пары, таким образом, могло стать отравление суррогатом.

Видео: архив  

Теги: выборгский район , отравление алкоголем , смерть , смерть немолодой пары
Категории: Новости СПб Происшествия

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