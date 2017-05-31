Луческу требует от «Зенита» $2 млн компенсации

По словам источника, Мирча Луческу назвал свой приезд в Петербург "большой ошибкой"

Тренер Мирча Луческу назвал свой приход в петербургский "Зенит" большой ошибкой и заявил, что намерен потребовать компенсации в два миллиона долларов. В качестве обоснования такой суммы компенсации румынский тренер сообщил, что именно столько составляет половина причитающейся ему по оставшейся части зарплаты, предусмотренной контрактом.

Напомним, нынешнего тренера петербургского "Зенита" уволили после года работы. Контракт был расторгнут досрочно. При этом источник, близкий к Луческу, сообщает, что тренер глубоко разочарован в том, как он провел последний год своей жизни.

Напомним, под руководством Мирчи Луческу футболисты "Зенита" завоевали Суперкубок России. А в кубке России "Зенит" выбыл на стадии 1/8 финала, проиграв "Анжи". В чемпионате России в этом году "сине-бело-голубые" оказались лишь на третьем месте и не попали в Лигу чемпионов следующего сезона.

По некоторым данным, следующим тренером петербургского "Зенита" может стать итальянский тренер Роберто Манчини. Это пока не подтвержденная информация, однако имеются данные о том, что потенциальный тренер клуба уже побывал в Петербурге на переговорах с руководителями "Зенита".

Видео: архив